На смартфоны люди «убивают» треть своего времени

Люди, сами того не замечая, проводят со своими смартфонами по пять часов в сутки и проверяют их в день примерно по 85 раз, так показывают исследования доктора психологии Дэвида Эллис из Ланкастерского университета.

При этом большую часть времени человек делает это практически неосознанно. «Оказалось, что люди получали доступ к своим гаджетам в два раза чаще, чем думали», -отмечает Эллис.

Исследователь обнаружил, что "быстрые взаимодействия с сотовым телефоном" стали привычными, а оттого незаметными (внимание просто перестало на этом фокусироваться) для пользователей смартфонов.

В рамках эксперимента 23 молодых человека в возрасте 18-33 лет должны были оценить, сколько времени они провели на своем телефоне. В среднем, респонденты говорили о 1- 1,5 часах вдень.

Однако, предварительно на гаджеты было установлено специальное приложение, которое фиксировало каждый случай их фактического использования в течение 2 недель, будь то проверка времени, просмотр уведомлений о сообщениях или предупреждений в соцсетях, звонки и разговоры, прослушивание музыки и т.д.

Оно зафиксировало, что использование смартфонов, как правило, ограничивалось короткими всплесками - более половины случаев использования длилось менее 30 секунд. Но за день «набегало» до 4,5 - 5 часов.

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Фото: thesun.ie/news