Ваш телефон знает, когда вы в депрессии

Современные смартфоны оснащены мощными сенсорными возможностями. Используя специальные датчики, ваш смартфон фиксирует, насколько вы активны, сколько спите и куда идете.

Если мы посмотрим на данные, собранные этими датчиками, мы сможем получить довольно хорошее представление о типичном поведении человека. Какое именно, узнали исследователи из Дартмундского колледжа.

«Когда человек находится в депрессии, его поведение часто меняется. Вы можете потерять интерес к деятельности, испытать изменения в циклах сна или выйти из социальных взаимодействий. И ваш телефон, который, как правило, под рукой, может быть использован для обнаружения этих изменений поведения» - говорится в отчетном докладе, опубликованном в Журнале медицинских интернет-исследований (Journal of Medical Internet Research).

Ученые исследовали, сигнализируют ли движения и действия человека, записанные смартфоном, о поведенческих изменениях, связанных с депрессией. И они обнаружили, что взаимосвязь, по сути, тесная.

Как проходил эксперимент

Для участия в эксперименте набрали 28 человек: 14 с симптомами депрессии и 14 без них. Они заполнили анкету о состоянии здоровья пациента, состоящую из 9 вопросов. В результате этого получилась полная картина наличия/отсутствия таких симптомов, как потеря интереса, безнадежность, изменения сна, усталость и тревога.

Затем были собраны данные о местоположении GPS и использовании телефона, записываемые встроенными датчиками на телефоне каждого участника в течение двух недель. Они отслеживали всю телефонную активность, за исключением звонков.

Затем полученные графики обрабатывались специальными алгоритмами, которые оценивали определенные поведенческие маркеры, которые, по мнению ученых, могут быть связаны с депрессией. Эти маркеры включали модели перемещения через географическое пространство, общее расстояние, на которое человек перемещался в течение двухнедельного периода, количество посещенных мест, скорость, с которой человек перемещался, и количество времени, которое проводил в разных местах.

Наконец, была проанализирована взаимосвязь между этими маркерами и тяжестью депрессивных симптомов.

Какое поведение может определить депрессию?

«Мы обнаружили, что ряд поведенческих маркеров сильно коррелирует с показателями депрессии из заполненных участниками анкет. Респонденты, которые были сильнее подавлены, имели более нерегулярные движения. Это означает, что, например, они каждый день уходили из дома на работу в разное время, в то время как менее депрессивные люди ходили на работу примерно в одно и то же время каждый день.

Кроме того, более депрессивные участники были менее мобильны и проводили большую часть времени в меньшем количестве мест. Мы также обнаружили корреляцию между использованием телефона и показателями депрессии. Более подавленные участники использовали свои мобильные телефоны чаще и в течение более длительных периодов времени, но не для совершения телефонных звонков. Это были текстовые сообщения, игры, чтение или нечто подобное», - написано в отчете об исследовании.

Таким образом, здоровье людей, подверженных риску депрессивных расстройств, можно пассивно контролировать без каких-либо усилий с их стороны. Им не нужно вводить данные о своем настроении, повседневной деятельности или качестве сна.

Это может помочь разработать новые методы лечения или стратегии, чтобы помочь людям с депрессией.

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Фото: oxpaha.ru