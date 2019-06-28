Почему держать обиду вредно для здоровья

Держать в себе обиду легко. Но она наполняет нас горечью, удерживает в прошлом и, в конечном итоге бьет по психике, провоцируя расстройства: от беспокойства до депрессии. Вы страдаете от ситуации, вольно или невольно выплескивая гнев и раздражение на окружающих, причем чаще - на совершенно невиноватых.

Исследователи из Глазго обнаружили, что, помимо эмоциональных потерь, сдерживание обиды также может усилить чувство физической боли, обострив заболевания, о наличии у себя которых вы, возможно, даже не подозревали. Например, если вдруг начала болеть нижняя часть спины или суставы (артрит), подумайте, а не обижены ли вы.

Психологи настоятельно рекомендуют «решать проблемы по мере поступления». То есть, говорить сразу о том, что вас что-то задело. Откровенный разговор не ухудшит отношений с человеком. Наоборот, сохранит психику и поможет избежать повторения ситуации.

А если уже прошло некоторое время с момента конфликта или по каким - то причинам диалог невозможен (ну вот так вам кажется), то придется поработать с собой. Отпустить обиду. Простить. Это не означает, что вы должны оправдать поведение другого человека, и вы можете никогда не забывать об этом. Но принять осознанное решение отпустить гнев и перестать «пережевывать» обиду - нужно непременно. Только так можно вернуться в настоящее и сосредоточиться на том, что важно для вас сегодня.

Это уменьшит чувство тревоги и враждебности, улучшит самооценку и Ваше здоровье в целом.

Читайте также: Как перебороть обиду

Фото: yandex.ru/images