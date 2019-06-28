Больные шизофренией положительно влияют на членов семьи

Жизнь под одной крышей с человеком, страдающим шизофренией может оказать положительное влияние на всю семью. К такому странному, на первый взгляд, выводу пришла группа клинических психологов из школы психологии и консультирования QUT по окончании исследования проблем социальной жизни людей с этим диагнозом.

Они провели интервью с родственниками людей с шизофренией, чтобы лучше понять влияние болезни человека на его близких.

Руководитель исследования Рейчел Мортон говорит: «Члены семьи больных повторяют, что их родственник нуждается в разнообразной поддержке, включая финансовую, социальную и помощь в получении лечения. И это все, несомненно, ложится на всех остальных членов семьи, заставляя их эмоционально сплачиваться».

А еще, по словам Мортон, большинство интервьюируемых признали, что наличие родственника с шизофренией способствовало их собственному личностному развитию, например, они стали с большим состраданием относиться к людям с проблемами психического здоровья и больше ценить то, что по-настоящему важно в их жизни.

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Фото: pacificquest.org