Отношение к дому влияет на живущих в нем

«Мой дом - моя крепость». Именно так мы относимся к своему жилищу. Для человека дом - самое безопасное и уютное место, единственное, где можно по-настоящему расслабиться и быть самим собой.

Но, оказывается, даже свой дом мы все воспринимаем по-разному. Британские исследователи недавно выяснили, что домашняя обстановка и то, как люди воспринимают пространство дома - слишком переполненное или слишком просторное - влияет семейные отношения больше, чем фактические характеристики, такие как размер дома или количество спален.

Для проведения исследования группой психологов под руководством Ларри Нельсона были собраны данные за двухлетний период о 164 семьях с детьми 4-6 лет. Это была информация о размерах домов и количестве членов семьи, проживающих в доме, их социально - экономическом статусе. Исследователи также спрашивали людей, как они чувствуют себя, находясь дома. Кроме этого, взрослые участники заполнили специальные опросники о том, как коммуницируют между собой члены семьи. Например: "мы избегаем обсуждения наших страхов и проблем", "мы выражаем нежность" и т.п.

«Как оказалось, идеальным для проживания дом делает вовсе не количество квадратных метров, - говорит Карли Торнок, соавтор исследования. - Здесь важно все: расположение мебели, аксессуаров и общее использование пространства, чтобы способствовать развитию семейных отношений. Многое можно сделать, чтобы развивать отношения со своей семьей, ничего не говоря. Например, развесив по стенам совместные фотографии."

По результатам проведенной работы авторы разработали определенные планы «объединяющего семью дома». Например, открытый план этажа, который, по их мнению, при правильном выполнении, может изменить восприятие пространства, что добавит чувства общности, открытости живущих в доме по отношению друг к другу.

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