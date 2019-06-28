Папин отпуск по уходу за ребенком помогает избежать проблемы отцов и детей

Получение отпуска по уходу за ребенком вскоре после рождения сына или дочери может стать ключом к развитию прочных связей между отцом и ребенком, которые продлятся в течение многих лет, говорится в новом исследовании психологов государственного университета Болла.

Работа, которую они провели, была посвящена изучению того, как формируется восприятие детьми своих отцов.

Брать отпуск по уходу за ребенком считается обязанностью матери. Отцы, как правило, от этого устраняются, беря на себя более привычные мужчинам функции добытчика. Однако, как оказалось после анализа данных о 1319 американских семей (в основном социально-неблагополучных), если отец принимает на себя заботу о малыше, то к 9 годам у них складываются более теплые, дружеские и доверительные отношения. А с наступлением подросткового возраста они еще более укрепляются.

Ричард Петтс, профессор социологии, автор исследования, подчеркивает, что дети, с которыми «сидел» папа чувствуют себя ближе к своим отцам. Отчасти это обусловлено и тем, что в таких семьях более теплые отношения между супругами (родителями).

«Полученные нами данные подчеркивают взаимозависимость семейных отношений отцов, детей и матерей», - говорит Петтс.

Читайте также: Отцы новорожденных более счастливы, чем матери

Фото: yandex.ru/clck