Денис Хромых: «Рокеры – добрейшие люди»

Недавно GT рассказал об исследовании австралийских психологов, которые полностью реабилитировали в глазах широкой общественности «тяжелые» направления современной музыки.

Им удалось, как нам показалось, убедительно доказать, что «слушающие тяжелый рок не более жестоки, чем любители романсов или попсы». Но нашему корреспонденту этого показалось мало. «Доверяй, но проверяй» - верный редакционному принципу, он отправился за комментарием к человеку, который знает о роке всё.

Денис Хромых, российский рок-музыкант, гитарист московских рок групп «Паштет и Дэн» и «План Ломоносова»:

Наверное, некоторые рок считают «воплощением ужаса и всемирного зла» потому, что это громкая, тяжелая музыка, как будто скрежет металла. Из-за этого рокеры и ассоциируются с каким-то проявлением агрессии. Уверяю вас, это совсем не так. Рокеры, может быть, на посторонний, непосвященный взгляд, ужасные снаружи, но, поверьте, очень добрые внутри.

И вообще, что рок-музыка изначально появилась из побуждения «пацифик» - мир во всем мире - и несет в себе больше добрую составляющую, нежели негативную.

Думать, что рок-слушатели - какие-то злые, агрессивные, любят насилие, странно. Рок-музыка объединяет людей.

И более чем странно навешивать ярлык на человека, который имеет некое предпочтение в музыке... Характер формирует не музыка, а среда, в которой он живет.

Мэрилин Мэнсон вон многим кажется страшным и вызывающим, но при этом все равно в нем есть что-то доброе.

А вообще, рок-музыка помогает выпустить пар в определенном смысле. Дает человеку снять свое напряжение, например, на рок-концерте. Человек приходит и получает удовольствие. Соответственно, он становится добрее.

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Фото: youtube.com/watch?v