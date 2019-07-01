Недавно GT рассказывал о серии исследований американских ученых, которые выяснили, что люди депрессией больше курят, чем те, у кого ее нет.

Прокомментировать это заявление мы попросили врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Валерия Лыкова.

- Валерий Иванович, правда ли, что 43% курильщиков в возрасте 20 - 40 лет страдают депрессивными расстройствами? И есть ли у нас в стране специальная программа, в рамках которой никотинозависимых людей проверяют на наличие психических заболеваний, и комплексно лечат?

- Во-первых, такие исследования проводились уже давно. Еще в конце прошлого века появлялись исследования, говорящие о том, что среди пациентов, страдающих от депрессии, курильщиков больше, чем в общей популяции. Этот тезис не является новым. Американские коллеги просто еще раз подтверждают эту закономерность. Поэтому я не вижу здесь каких-то оснований для сомнений.

Теперь что касается программ для обследования курильщиков на наличие сопутствующих заболеваний. С одной стороны, мы дифференцированно подходим к пациентам, которые страдают депрессивными нарушениями в плане лечения курения. То есть это особая группа.

И у нас существует такой порядок, что мы вначале стараемся устранить нарушения аффективные, вот эти депрессивные, а потом уже на втором этапе приступаем к лечению собственно табачной зависимости.

- С чем это связано? Почему люди с аффективными депрессивными нарушениями больше курят?

- Во-первых, это связано с особенностями психоактивного действия табака, который может оказывать стимулирующее действие повышающее настроение и снижающее тревогу. Специфика в том, что оно кратковременное, неустойчивое и цена вопроса слишком высока. То есть токсический эффект на организм больше, нежели положительный эффект на настроение.

Но когда это осуществляет пациент с депрессией... Что такое депрессия? Это угнетение всех функций. Зачастую потеря смысла жизни как таковой. Поэтому он не задумывается о последствиях курения. Более того, в некоторых случаях курение может рассматриваться как вариант суицидального поведения, то есть человек курит очень много, как бы убивая себя. И поэтому если ему начать говорить, что курить вредно, и «давайте бросайте», естественно, никакого эффекта не будет. Поэтому нужно возвращать смысл жизни, то есть лечить депрессию.

Здесь и психотерапия, и, возможно, потребуется биологическая терапия, назначение антидепрессантов, других препаратов. Что касается исследования общей когорты курильщиков, одно дело, когда это исследование происходит в специализированной клинике, такой как у нас. А когда это происходит в общей когорте... Конечно, это сейчас можно представить. У нас в интернете есть самоопросники депрессии, допустим, Бека, когда человек сам может ответить на вопросы и получить количество баллов, которое будет свидетельствовать о наличии той или иной выраженности депрессии.

Но, конечно, по опроснику невозможно поставить диагноз. Здесь должен посмотреть обязательно специалист. И если мы говорим о терапевтах, врачах общего профиля, то их подготовка, конечно, недостаточная, чтобы поставить диагноз «депрессия». Диагноз аффективных нарушений может поставить психиатр, нарколог, то есть специалист, который имеет психиатрическую подготовку.

И здесь есть еще один момент, что курение само по себе способно провоцировать аффективные нарушения, то есть депрессивные. Здесь Вот такой замкнутый круг. С одной стороны, человек как бы пытается себе помочь курением, изменяет свое сознание. С другой стороны, те токсические, отравляющие эффекты, которые оказывают продукты табачного дыма, и сам никотин действует на нервную систему таким образом, что он может провоцировать нарушение депрессии в смысле провоцировать аффективные нарушения или пограничные нарушения.

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Фото: 5h.ru/about_company