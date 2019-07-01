Умные браслеты анализируют эмоции в режиме реального времени

Исследователи из школы вычислений и коммуникаций Ланкастерского университета разработали «умный браслет», который сможет помочь людям с психическими заболеваниями: депрессией, тревогой и биполярным расстройством - следить за своими эмоциями.

В зависимости от уровня эмоционального возбуждения аксессуар меняет цвет, нагревается, сжимается или вибрирует, что позволяет пользователям понимать, что с ними происходит, не обращаясь, как они это делали до сих пор, к мобильным или настольным диагностическим устройствам.

"Знание наших эмоций и того, как мы можем их контролировать, - это сложные навыки, которые многим людям трудно освоить. Особенно, если речь идет о людях, психически нестабильных или больных ", - сказал соавтор разработки Мухаммад Умайр.

По словам ученых, их идея состоит в том, чтобы разработать технологии самопомощи, которые люди смогут использовать в своей повседневной жизни и с их помощью контролировать свои эмоции. Браслеты, которые носятся на запястье, станут, как предполагается, мостом между умом и телом и будут своевременно извещать о приближающейся вспышке эмоций или приступа.

"Ранее подобные разработки уже велись, но они были сосредоточены на графиках и абстрактных визуализациях биосигналов, на дисплеях мобильных и настольных устройств. Что было не очень удобно для пользователей. Мы же сосредоточились на носимых аксессуарах, которые обеспечивают не только визуальные сигналы, но и могут сообщать о состоянии через вибрацию, ощущения сжатия или повышения тепла без необходимости доступа к другим программам», - говорит Умайр.

Испытания устройств показали, что участники носили прототипы в от 8 до 16 часов, сообщая разработчикам каждый раз, когда он активировался во время таких событий, как игры, работа, разговоры, просмотр фильмов, смех, расслабление и страх.

Наиболее эффективными оказались те умные материалы, которые имели физическую, а не визуальную отдачу.

Мухаммад подчеркивает, что «участники начали обращать внимание на свои эмоциональные реакции в данный момент, понимая, что их настроение быстро изменилось, и понимая, что именно заставило устройство активироваться».

В ближайшее время группа разработчиков планирует получить патент на свое изобретение и запустить производство браслетов- диагностов.

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Фото: eurekalert.org/pub_releases