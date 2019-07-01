Названы причины одиночества среди женщин среднего возраста

Новое исследование американских психиатров было посвящено изучению причин одиночества жительниц крупных городов. Среди них 7% сообщают, что разговаривают с семьей или друзьями менее одного раза в неделю.

Интерес к этой теме неслучаен: одиночество уже давно связывают с пагубными последствиями для здоровья. Социальная изоляция вызывает снижение многих функций организма и повышением рисков ранней смерти.

У женщин среднего возраста к перечисленному добавляется еще и увеличение числа случаев коронарной недостаточности. А также тревоги и депрессии.

Это исследование было направлено на определение факторов, способствующих одиночеству в среднем возрасте. Пятьдесят женщин 35-60 лет, проживающих в Северной Филадельфии, участвовали в полуструктурированных индивидуальных интервью. Подгруппа из 21 участника также посетила одну из двух фокус-групп, проведенных после интервью.

Автор изучения Дженнифер Тринх, рассказала, что 22% женщин сообщили, что "всегда чувствуют, что им не к кому обратиться», а 20% вообще "редко или никогда не чувствуют близость с другими людьми».

Исследование определило круг факторов, способствующих одиночеству: груз ответственности, прошлый травмировавший опыт, нездоровые или напряженные семейные и романтические отношения.

Более 50% женщин, находящихся в браке признались, что поддерживают отношения с супругами из-за страха одиночества.

"Хотя они и вовлечены в межличностные отношения, - отмечает Тринх, - плохое качество этих отношений приводит к чувству одиночества и изоляции."

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