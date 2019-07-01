Ученые: каждый 10 человек имеет "околосмертный" опыт

Согласно новому исследованию, участие в котором приняли добровольцы из 35 стран, мистический «околосмертный» опыт, когда люди сообщают о ряде духовных и физических симптомов, включая внетелесные ощущения, галлюцинации зрения или слуха, скачки мыслей и искажения времени, затрагивает около 10 процентов людей.

Эти предсмертные переживания распространены у людей, которым угрожает неминуемая опасность смерти здесь и сейчас: во время сердечных приступов, автокатастроф, близкие к утоплению, боевые ситуации ит.д.

Исследователями из Копенгагенской университетской больницы (Дания) представили результаты проведенной ими масштабной работы на 5-м Конгрессе Европейской Академии неврологии (EAN).

Команда ученых набрала 1 034 респондентов из 35 стран с помощью краудсорсинговой платформы онлайн (чтобы устранить предвзятость выбора) и спросила их, было ли у них когда-либо NDE (аббревиатура обозначает «окосмертный опыт» - прим.GT). Если они отвечали "Да", их спрашивали о более подробной информации, используя подробный инструмент оценки вопросника под названием Шкала опыта смерти Грейсона, в которой фиксируются 16 конкретных симптомов.

В общей сложности 289 человек сообщили о NDE, и 106 из них достигли порога 7 по шкале Greyson nde (что подтверждает истинную NDE).

Как следует из представленного доклада, опыт, о котором чаще всего сообщали участники их исследования, включал: аномальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мысли (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство, отделенное от тела или вне его (53%).

В последнем случае люди по-разному описывали ощущение полного покоя, когда "душу высасывают", когда слышат пение ангелов, когда осознают, что находятся вне тела, когда видят, как перед ними вспыхивает жизнь, и когда находятся в темном туннеле, прежде чем достичь яркого света. Другие говорили о том, что они ощущали рядом чье-то присутствие, или о демоне, сидящем у них на груди, когда они лежали парализованные и не могли пошевелиться.

В целом, из всех людей, переживших NDE, 73% сказали, что это было неприятно, и только 27% сказали, что это было приятно. Однако у тех, кто набрал 7 баллов или выше по шкале Грейсона, этот показатель изменился до 53%, сообщивших о приятном опыте, и 14% - о неприятном.

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