Ученые из Университета Edge Hill обнаружили, что тратить время на социальные медиа, в частности WhatsApp, хорошо для нашего благополучия.

Проведенное ими исследование пользователей мессенджера, в числе которых было 200 женщин и 158 мужчин, показало, что среднее ежедневное использование WhatsApp составляло около 55 минут, в основном для общения в групповых чатах.

Доктор Линда Кей, старший преподаватель психологии, обнаружила, что текстовое приложение для обмена сообщениями, которое предлагает пользователям функции группового чата, оказывает положительное влияние на психологическое благополучие.

Проведенное ею исследование показало, что чем больше времени люди проводят на WhatsApp в день, тем менее одинокими они были и тем выше была их самооценка в результате, так как они постоянно чувствовали близость друзей и семьи. Принадлежность к группе также означает, что пользователи WhatsApp менее одиноки.

Кей говорит: "Мы получили представление о том, что социальные технологии, такие как WhatsApp, могут стимулировать существующие отношения и возможности для общения, тем самым улучшая аспекты позитивного благополучия пользователей."

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