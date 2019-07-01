Подобно тому, как врачи бьют тревогу по поводу последствий пассивного курения, общество должно бороться со вторичным воздействием алкоголя, заявляют ученые из Института общественного здравоохранения в Окленде, называя вред, наносимый алкоголем, людям, вынужденно находящимся рядом с пьющим человеком "значительной проблемой, негативно сказывающейся на здоровье населения страны."

Согласно исследованию-анализу данных Национального опроса США, в котором приняли участие 53 миллиона новозеландцев, около 21% женщин и 23% мужчин, испытали вред из-за того, что кто-то из их окружения много пил в течение последних 12 месяцев.

Это могли быть угрозы или притеснения, порча имущества или вандализм, физическая агрессия, вред, связанный с вождением, финансовые или семейные проблемы. Наиболее распространенным ущербом были угрозы или притеснения, сообщили 16% респондентов.

Конкретные виды причиненного вреда различались по полу. Женщины чаще сообщают о финансовых и семейных проблемах, в том числе о домашнем насилии. Мужчины же чаще сообщают о разрушенном имуществе, вандализме и физической агрессии.

Мадхабика Б. Наяк, руководитель исследовательской группы, считает, что полученные учеными данные - весомый аргумент для того, чтобы на правительственном уровне началась, наконец, борьба с алкоголизмом, аналогичная антитабачной компании: ужесточение контроля над продажей алкоголя, изменение системы налогообложения и ценообразования.

«Алкоголики не должны наносить вред окружающим», - говорит доктор Наяк.

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