По мнению британского журнала «Ланцет», посвященного проблемам здоровья детей и подростков, современные дети взрослеют намного позже, чем это происходило еще лет 10 назад. И, ссылаясь на результаты исследовательской работы, предлагает официально продлить подростковый возраст до 24 лет.

Корреспондент GT обратился за разъяснениями к психологу-консультанту Виктории Мещериной:

- Дело в том, что акселерация - это биологический процесс, который развивается по законам природы, и туда нельзя вмешаться. Очень-очень давно стали отмечать, что дети начали выглядеть взрослее. И в 11 лет сейчас девушки выглядят, как в 14-15.

При таком внешнем взрослении, однако, детки остаются детками на свой биологический возраст. Это в лучшем случае. Я бы говорила о том, что вот эти внезапно выросшие, сформировавшиеся гендерно мальчики и девочки остаются обычными подростками. Обыкновенными-обыкновенными со своими бедами, со своим там много чем. Но при этом вызывают сексуальное желание у взрослых мужчин или внимание взрослых женщин. Внутренне они еще не готовы ни к сексу, ни к взрослой жизни. И здесь возникают очень большие проблемы.

Очень не хватает групп для подростков, которые бы занимались этой проблемой, рассказывали о том, что и как, как себя вести и как отказывать в сексе и так далее, и тому подобное. Это одна сторона медали.

Вторая - инфантильность европейских и, в данном случае, британских мальчиков и девочек. Все-таки наши дети по сравнению с Европой, Британией, с западной частью мира повзрослее. Повзрослее, потому что, как ни странно, у нас плохое социальное и юридическое обоснование жизни. Грубо говоря, мы меньше защищены, у нас меньше возможности брать кредиты, мы более бедно живем. И нашим деткам приходится ориентироваться на социальный статус семьи и, зачастую, выживать в этих условиях. Им намного чаще говорят: у тебя должна быть цель, ты должен к ней дойти, если ты не поступишь сам, то ты вообще никуда не поступишь, ты отвечаешь за свою жизнь» и так далее, и тому подобное.

Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, это как с телом и сексом: внутри в 17 лет невозможно быть готовым к взрослой жизни и отвечать за себя самому полностью, как это делает осознанно взрослый человек. Поэтому все, так или иначе, проходят вот эти стадии адаптации в университетах, попадают в какие-то не очень хорошие социальные истории. Впервые практически встречаются с финансовыми проблемами, не знают, как их решать. И как-то научаются. У нас этот резкий отрыв от родителей происходит в 18 лет. Особенно у ребят не из больших городов, где есть университеты, где есть возможность работы, что в народе называют непыльной, где можно устроить своего ребенка куда-то, лишая его возможности самостоятельно функционировать.

Плюс еще в нашей стране существует реальный страх за жизнь ребенка: это армия, это какие-то специальные... Скорее всего, это армия. И таким образом родители начинают жить вместо детей. Наша российская инфантильность, скорее всего, опирается на эти факторы, когда родители берут на себя труд многое решать за своих детей.

Я иногда занимаюсь вопросами инфантилизма и работаю с семьями. Нельзя иметь одновременно послушного и самостоятельного ребеночка. Для меня европейский инфантилизм замешен все-таки как раз на тотальной социальной обеспеченности и юридической поддержке. Европейский ребенок защищен со всех сторон: у него есть программы, страховки, школы, гарантированное поступление, если он не поступит на бюджет, в платный колледж. Такая легкая социальная и абсолютно предсказуемая финансовая жизнь.

Существуют кредиты на все: на обучение, на практику, на переобучение, на первую работу. Когда по страховке, если молодой человек не устроился вовремя на работу после окончания высшего учебного заведения, ему платят некие деньги. И, в общем, такая сытая жизнь дает ощущение ненужности взросления. Сытая, предсказуемая.

Хотя американцы сепарируют детей жестко, то есть колледж - это извини, подвинься - уезжаешь из дома и решаешь какие-то проблемы сам. А в Европе для такого возраста сепарации не существует вообще. Родители берут кредит для обучения. Мальчики и девочки живут с родителями, коллективно снимают квартиры и тусуются вместе - такой взрослый детский сад, такие юношеские конгломераты, объединения. Они достаточно долго учатся. Поскольку это кредитное образование, у них нет такого понятия как академотпуск.

Но, в общем, это про то, что можете прервать образование в любой момент. У них очень плавное вхождение молодых специалистов в компанию. И все это понижает и брачный возраст, и возраст деторождения. У меня дочь живет в Лондоне уже достаточно долго, ее взросление прошло в Британии. Я прямо про статью. Такое настоящее взросление прошло в Британии. На сегодняшний день до 30-ти лет вступают в брак исключительно эмигранты: индусы, арабы, негроидные национальности. Так, как у нас женятся киргизы, туркмены на этом уровне. Те, кто приносят свою субкультуру в Британию. Британцы выходят замуж и женятся где-то 30+. Это абсолютно нормально. А первого ребенка заводят в 35+. И считается, прежде чем родить ребенка, необходимо что-то сделать с недвижимостью, иметь хорошие страховки, какие-то хедж-фондовые деньги. И эти идеи тоже работают на инфантильность и одинокое проживание. Чтобы все это заработать, мне нужно заботиться о себе и все.

- Совершенно ясна линия.

- Такая сепарационная модель. То есть сначала вырасти, накопи, а уже потом думай о семье. Что такое взросление? Это когда я забочусь о себе (настоящая взрослость), когда я забочусь только о себе, и мне никто не помогает. А потом начинают заботиться о ком-то другом. Помните, как у «Маленького принца», «я же отвечаю за это». А когда не нужно ни за кого отвечать, я могу быть достаточно инфантильным и, в общем, эти подростковые увлечения, которые еще недавно были исключительно то, что назывались тинэйджерами до 20-ти лет, сейчас перешли в позицию в 20+, в 20-30. Игры, рок-группы, путешествия, такие колхозные проживания, быстрый секс и за счет всего этого они производят впечатление, мягко говоря, удивительно бородатых маленьких мальчиков.

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Фото: politinform.su