Как понять, что начинается расстройство пищевого поведения
Надвигающееся расстройство пищевого поведения можно увидеть заранее. К такому выводу пришли исследователи Университета Суонси.
Результаты, опубликованные в Британском журнале психиатрии Королевским колледжем психиатров, показали, что люди с диагнозом «расстройство пищевого поведения»: нервная анорексия, булимия и переедание - диагностированы примерно у 1,6 миллиона британцев. Хотя истинная цифра, уверены ученые, может быть выше, поскольку многие люди не обращаются за помощью.
И напрасно, ведь расстройства пищевого поведения имеют самую высокую смертность от всех психических заболеваний, как от физических причин, так и от самоубийств.
Поэтому, чем раньше расстройство может быть диагностировано, тем больше надежды на благоприятный для пациента исход.
Как понять, что здоровье вот-вот подведет? Чтобы ответить на этот вопрос, группа ученых изучила анонимные электронные медицинские записи 15 558 жителей Уэльса, у которых в период с 1990 по 2017 год были диагностированы расстройства пищевого поведения.
За 2 года до постановки диагноза, как показывают записи, все эти люди
- имели другие психические расстройства, например, проблемы с алкоголем, депрессия и т.п.;
- испытали на себе последствия несчастных случаев, травм и самоповреждений;
- принимали антидепрессанты
- проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, запоры и расстройства желудка) и принимали соответствующие препараты и диетические добавки.
Доктор Хасинта Тан, возглавлявшая исследование, уверена, что наличие по меньшей мере 2-х указанных проблем одновременно может служить сигналом о риске возникновения пищевого расстройства.
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Фото: centroditerapiastrategica.ru