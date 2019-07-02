Как понять, что начинается расстройство пищевого поведения

Надвигающееся расстройство пищевого поведения можно увидеть заранее. К такому выводу пришли исследователи Университета Суонси.

Результаты, опубликованные в Британском журнале психиатрии Королевским колледжем психиатров, показали, что люди с диагнозом «расстройство пищевого поведения»: нервная анорексия, булимия и переедание - диагностированы примерно у 1,6 миллиона британцев. Хотя истинная цифра, уверены ученые, может быть выше, поскольку многие люди не обращаются за помощью.

И напрасно, ведь расстройства пищевого поведения имеют самую высокую смертность от всех психических заболеваний, как от физических причин, так и от самоубийств.

Поэтому, чем раньше расстройство может быть диагностировано, тем больше надежды на благоприятный для пациента исход.

Как понять, что здоровье вот-вот подведет? Чтобы ответить на этот вопрос, группа ученых изучила анонимные электронные медицинские записи 15 558 жителей Уэльса, у которых в период с 1990 по 2017 год были диагностированы расстройства пищевого поведения.

За 2 года до постановки диагноза, как показывают записи, все эти люди

имели другие психические расстройства, например, проблемы с алкоголем, депрессия и т.п.;

испытали на себе последствия несчастных случаев, травм и самоповреждений;

принимали антидепрессанты

проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, запоры и расстройства желудка) и принимали соответствующие препараты и диетические добавки.

Доктор Хасинта Тан, возглавлявшая исследование, уверена, что наличие по меньшей мере 2-х указанных проблем одновременно может служить сигналом о риске возникновения пищевого расстройства.

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Фото: centroditerapiastrategica.ru