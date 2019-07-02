Отказ от стереотипов о подростках может изменить их поведение

В обществе много лет назад укоренилось мнение о том, что подростки - очень «сложные люди», что гормональная перестройка организма, помноженная влияние среды, приводят к тому, что они чаще, чем дети более младшего возраста, рискуют попасть «в дурную компанию», игнорируют своих родителей, пропускают школу и вообще легко поддаются плохому влиянию.

Но стереотипы - это не судьба, предположили китайские ученые и провели исследование, целью которого было выяснить, меняется ли поведение подростков в зависимости от того, что они о себе думают. Участниками этого эксперимента стали 443 ученика из двух средних школ Шанхая.

Проводя исследование, результаты которого опубликованы в журнале Child Development, авторы говорили со школьниками "стереотипах взрослых о подростках", а затем предположили, что подростковые годы на самом деле являются временем, когда молодежь берет на себя большую ответственность.

Исследователи попросили ребят описать конкретные примеры ответственного поведения подростков дома, в школе и в других местах. Они отслеживали, как респонденты думали о подростках, сравнивали ответы с контрольными группами, которым было поручено только описывать поведение подростков.

На втором этапе участники должны были составлять подробные отчеты о поведении в течение 3 дней.

"Мы хотели, чтобы участники сконцентрировались на положительных примерах поведения подростков и вспомнили примеры, которые они сами наблюдали", - сказал и Гохонг Ву, профессор Университета Фудань в Шанхае.

Как и предполагалось в начале работы, те школьники, от которых ожидали (просили на этом сконцентрироваться) на позитиве в жизни, вели себя соответственно. Вот, что писали они в своих отчетах: " я уделял много внимания школе; я принимал участие в большом количестве дискуссий; я много времени посвятил своей домашней работе; я не болтался с детьми, которые попадают в беду; я не лгал, и я не обманывал".

"Теперь мы знаем, что изменение стереотипов о подростках может повлиять на их поведение - в краткосрочной перспективе", - сказал Гохонг Ву. - "Теперь нам предстоит работа по составлению программы долгосрочных изменений. Направление действий понятно: избавить общество от стереотипов по поводу подросткового возраста."

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Фото: positime.ru