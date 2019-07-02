Иллюзия большинства в социальных сетях

Человек - существо социальное. Нам нужно ощущение принадлежности к группе. И зачастую мы, желая «стать своим», а порой и не осознавая этого, копируем поведение других людей. Или принимаем решения, оглядываясь на общественное мнение и установки. В нас на генетическом уровне заложена способность (и потребность) копировать то, что делают люди вокруг.

Даже людей мы порой оцениваем не по собственным установкам, а по тому, как это делает наше ближайшее окружение.

Психологи из США (Университет Южной Калифорнии) провели очередное наблюдение за поведением людей в соцсетях. Акцент в этот раз они сделали именно на то, как формируется понятие нормы поведения среди подписчиков популярных аккаунтов. Они обнаружили там то, что, собственно, и ожидали: «эффект большинства».

Проще говоря, чем раскрученней аккаунт и больше у него подписчиков, тем быстрее распространяется появившаяся там информация. И тем большее количество «друзей» в комментариях высказывают мнения, аналогичные тому, что написал «лидер». Какой бы при этом «бредовой» или «глупой» с точки зрения большинства пользователей (не входящих в конкретную группу) ни была эта позиция.

Например, если в группе пропагандируется рискованное и антиобщественное поведение, то члены ее считают пристрастие к алкоголю нормой. И начинают совершать определенные поступки.

Эффект большинства во многом схож с «эффектом друга», хорошо известным психологам, отмечают авторы работы.

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