Почти 30% детей испытывают издевательства со стороны брата или сестры

Дети порой бывают жестоки по отношению друг к другу. Буллинг со стороны сверстников - обычное явление для большинства школ. Но что происходит, когда ваш «хулиган» - это ваша собственная плоть и кровь, и живет с вами, так что у вас нет спасения?

Запугивание братьев и сестер, как правило, не относят в категорию «издевательств», во многом потому, что многие хулиганы и жертвы считают его нормальной частью отношений.

Но запугивание принципиально отличается от типичных ссор братьев и сестер, когда они дразнят или играют грубо. Это постоянное и многократное использование физической или психологической силы для контроля и доминирования над другим человеком.

Недавно опубликованное исследование отслеживало жизнь более 6000 детей в Соединенном Королевстве. Ученые, его проводившие, изучили характеристики семей, родителей и детей, их индивидуальное психическое здоровье, IQ, личность, социальные навыки и самооценку.

Авторы пришли к некоторым неожиданным выводам, которые опровергли привычный взгляд на проблему.

Что такое «братские» издевательства?

28% детей - участников исследования старше 8 лет сообщили о том, что они регулярно испытывают издевательства со стороны братьев или сестер.

Это были эпизоды повторяющегося агрессивного поведения, направленные на причинение вреда, либо физически (например, удар, пинок или толчок), психологически (например, говорить неприятные и вредные вещи), социально (например, лгать или распространять слухи) или на основе имущества (например, кража или повреждение имущества).

Кто в опасности?

Чаще других в роли «хулигана» выступают мальчики - первенцы в семьях, где есть финансовые проблемы. Или сильные конфликты между родителями. Социальные же условия и факторы воспитания, включая даже плохое обращение с родителями, имели лишь незначительное значение, если вообще имели.

А вот фаворитизм со стороны родителей, отдающих явное предпочтение одному ребенку в ущерб другому - прямой путь к усугублению враждебности и ревности, которые сохранятся и в зрелом возрасте.

Последствия издевательств над братьями и сестрами

Другие исследования показывают, что запугивание братьев и сестер увеличивает риск того, что жертва станет мишенью запугивания сверстников и развития эмоциональных проблем во взрослом возрасте. Ребенок, над которым издеваются как братья и сестры, так и сверстники, находится в особенно ужасном положении, так как их детство омрачено и спасения от этого нет.

Последствия издевательств над братьями и сестрами сохраняются в долгосрочной перспективе. Опыт может повредить возможности здоровых отношений между братьями и сестрами и удвоить риск того, что жертва испытает депрессию во взрослом возрасте.

Советы для родителей

Исследование рисует определенную картину: издевательства среди братьев и сестер чаще происходят, когда родительские ресурсы, такие как время, деньги, внимание и привязанность, «неравномерно распределяются» между братьями и сестрами.

Крайние уровни фаворитизма особенно выражены в нарциссическом воспитании, где" золотое дитя " осыпается любовью и вниманием и не может сделать ничего плохого, в то время как другой ребенок сознательно брошен в роль семейного козла отпущения и не может сделать ничего хорошего.

Этот патологический стиль воспитания особенно вреден. Это, как правило, увеличивает вероятность того, что золотой ребенок станет самовлюбленным, а козел отпущения развивает множество проблем психического здоровья, наркомании и идентичности.

Родители должны сохранять бдительность и обеспечивать одинаковый уровень внимания, времени и интереса ко всем своим детям.

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Фото: medicalxpress.com