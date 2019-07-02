Телепатия возможна

Телепатическая связь может стать на один шаг ближе к реальности благодаря новым исследованиям Вашингтонского университета. Команда ученых создала метод, который позволяет троим людям совместно работать над проблемой без видимых внешне контактов, связываясь на уровне мозга.

"Люди - это социальные существа, которые общаются друг с другом, чтобы сотрудничать и решать проблемы, которые никто из нас не может решить самостоятельно», -сказала соавтор разработки профессор Элизабет Хванг, содиректор Центра нейротехнологии. - "Мы хотели знать, может ли группа людей сотрудничать, используя только свои мозги. Вот как мы пришли к идее создания игры BrainNet, где два человека помогают третьему решить задачу."

Суть игры

Тетрис подобная игра, использующая интерфейс "мозг-мозг". На экране в верхней его части показывается блок и линия, которая должна быть завершена в нижней части.

Два человека (отправители) могут видеть как блок, так и линию, но не могут контролировать игру. Третье лицо - приемник - может видеть только блок и управлять движением линии. Каждый отправитель решает, нужно ли поворачивать блок, а затем передает эту информацию из своего мозга через интернет и в мозг получателя. Затем получатель обрабатывает эту информацию и посылает команду повернуть или не повернуть блок в игру. Он тоже делает это только «силой мысли».

Испытание

Разработчики попросили пять групп участников сыграть 16 раундов игры. Для каждой группы все три участника находились в разных комнатах и не могли видеть, слышать или говорить друг с другом.

Каждый из отправителей мог видеть игру на экране компьютера. Экран также показывал слово «ДА» с одной стороны и слово «НЕТ» с другой. Под опцией «да» светодиод мигал 17 раз в секунду. Под опцией «нет» - 15 раз в секунду.

"Как только отправитель принимает решение о том, вращать ли блок, они посылают «да» или «нет» в мозг получателя, концентрируясь на соответствующем свете", - сказал первый автор Линьсин Престон Цзян, студент Объединенной программы бакалавра/магистра школы Аллена.

Отправители носили электроэнцефалографические колпачки, которые улавливали электрическую активность мозга. Когда игроки смотрели на свет для соответствующего выбора, колпачок подхватывал эти сигналы, и компьютер обеспечивал обратную связь в реальном времени, отображая курсор на экране, который перемещался к нужному варианту. Затем сигнал переводился в ответ, который можно было отправить через интернет получателю.

"Чтобы доставить сообщение к приемнику, мы использовали кабель, который заканчивается палочкой, которая выглядит как крошечная ракетка. Она стимулирует часть мозга, которая транслирует сигналы от глаз", - сказал соавтор Андреа Стокко, доцент кафедры психологии и Института обучения и наук о мозге. - "Мы «обманываем»" нейроны в задней части мозга для того чтобы распространить сообщения, которые они получали. Тогда у участников возникает ощущение, что перед их глазами внезапно появляются яркие дуги или предметы."

Если ответ был «да, поверните блок», то приемник видел яркую вспышку. Если бы ответ был «нет», то не увидел ничего. Приемник получил входные данные от обоих отправителей перед принятием решения о необходимости поворота блока. Поскольку приемник также носил электроэнцефалографический колпачок, они использовали тот же метод, что и отправители, чтобы выбрать нужное действие.

В среднем, каждая группа успешно очистила линию 13 раз из 16.

Разработчики надеются, что эти результаты проложат путь для будущих интерфейсов "мозг-мозг", позволяющих людям сотрудничать в решении сложных проблем, которые один мозг не может решить.

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Фото: jborder.ru/nauka