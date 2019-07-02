Негативные новости могут вызывать посттравматическое расстройство

Негативные новости, потоком льющиеся на нас ежедневно (в том числе и из СМИ) могут вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. К такому выводу пришли специалисты американского НИИ Карильон (Carilion).

Как оказалось, человеку совсем необязательно самому переживать «в реале» опасные или страшные события. Даже услышанная/прочитанная/увиденная в телесюжете информация о них может стать мощным ударом по психике и привести к нарушениям, т.к. любое сильное негативное переживание оставляет «отпечаток» в мозге, что становится весомым фактором риска психических расстройств.

Как отмечает автор проведенного исследования Алексей Морозов, примерно 7-8 из 100 человек, у кого родные или близкие стали жертвами трагедий, или они сами были свидетелями происшествия, узнали о чужих страданиях, впоследствии лечились от посттравматического расстройства психики.

Для того, чтобы подтвердить свои выводы, ученые исследовали префронтальную кору головного мозга (этот отдел «отвечает» за сопереживание) лабораторных мышей с целью увидеть физические изменения в ней во время наблюдения за другими животными, испытывающими страх.

Как оказалось, реакция мозга «наблюдающих» идентична реакции переживающих стресс в реальности.

На основании этого ученые сделали вывод, что информация о трагедиях, катаклизмах, терактах и т.п. событиях вызывает в мозге человека физические изменения, которые могут привести к реальным психическим нарушениям.

Поэтому авторы работы настоятельно рекомендуют по возможности ограничивать количество негативной информации, отказаться от просмотра криминальных хроник и новостей, дабы сохранить свое здоровье.

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Фото: news.merumo.ne.jp