Начата разработка вакцины от стресса

Научные сотрудники Университета штата Колорадо (США), изучая свойства пробиотиков и их воздействие на организм, пришли к выводу, что инъекции препарата делают мозг устойчивым к стрессу и депрессии.

В ходе исследования пробиотик вводился грызунам, часть из которых предварительно подвергалась стрессовому воздействию: травма, болезнь, страх - т.е. чувствительность их мозга к стрессу была максимальной.

Им в рамка нового эксперимента вводились препараты с бактериями Mycobacterium vaccae, после чего в мозге мышей возрастало количество серотонина. А он, в свою очередь, заметно снижал уровень тревожности. Устойчивый эффект, как отмечается и исследовательском отчете, достигался через неделю после 3 инъекции.

Полученные результаты станут основой новой работы: по синтезу вакцины от посттравматического стрессового расстройства, тревоги и депрессии у людей.

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