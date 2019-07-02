Плацебо помогает пережить разрыв с партнером

Свойство плацебо облегчать боль и даже снимать симптомы серьезных болезней, таких, например, как болезнь Паркинсона, известны давно.

Психологи из университета штата Колорадо решили проверить, «работает» ли этот способ при психологических проблемах.

Они провели эксперимент с участием 40 американцев. Критерием отбора было болезненное переживание разрыва отношений с партнером не позднее, чем за полгода до старта исследования.

Всем добровольцам был роздан назальный спрей. 20 человек знали, что во флаконе обычный солевой раствор. Остальным сказали, что это новое лекарство, которое действует не только как мощный анестетик, но и способно облегчить душевные страдания.

Во время испытаний участникам показывали фотографии из их прошлой жизни, на которых были они и их любимые. А на втором этапе волонтеры подвергались болезненным физическим воздействиям.

Все это время они оставались подключенными к аппарату МРТ, который фиксировал мозговую активность.

В результате, те, кто был уверен в «чудодейственных» свойствах полученного перед началом эксперимента спрея, реально чувствовали боль - и душевную (при оживлении воспоминаний), и физическую - намного слабее. А мозг реагировал на происходящее повышением активности того участка, который «отвечает» за эмоциональную регуляцию.

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Фото: stihi.ru