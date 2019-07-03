Как избавиться от сонливости на работе

Лето, солнце, духота офиса. И вот мы уже мечтательно вздыхаем: «а у некоторых сиеста...». И мужественно боремся с желанием вздремнуть минут этак 60.

Но сиеста в России Трудовым Кодексом - увы - не предусмотрена. Рабочий день продолжается, а мы, собрав волю в кулак, боремся со сном.

Как помочь организму справиться с почти непреодолимым желанием спать днем, рассказал Михаил Полуянов, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова.

Оказывается, бороться со сном вовсе и не надо. Ультракороткие засыпания - минут на 10 - вернут бодрость и работоспособность. А вот если удастся «подремать» дольше, хотя бы полчаса, то на оставшуюся часть «полная разбитость» гарантирована. Так что, уделите целительной 10-минутке кусочек обеденного перерыва и организм будет вам очень благодарен.

Если же вздремнуть нет никакой возможности, то выручит кофе. Кофеин - прекрасный психостимулятор. Только напиток должен быть из натуральных зерен. Растворимый не имеет в своем составе нужного количества «бодрящих» компонентов.

Некоторые спасаются энергетическими напитками. В них кофеина очень много. Разбудить они, конечно, могут быстро и с гарантией. Но и по сердечно-сосудистой системе ударят ощутимо. Поэтому лучше энергетиками не увлекаться.

Кроме этого, Полуэктов говорит о том, что желание поспать изменяется циклически, с периодом около 1,5 часов.

«То есть, если хочется спать сейчас, то через 30-40 минут состояние это может пройти само. Если, конечно, причина сонливости -не хронический недосып», - говорит медик.

А вот если желание спать днем возникает ежедневно, то это повод для обращения к врачу, т.к. может быть симптомом депрессии, мигрени и даже алкоголизма.

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