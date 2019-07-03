ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в сверхъестественное

Эпоха «повального» интереса и веры в сверхъестественное у жителей России уходит в прошлое. Такое заявление делают специалисты ВЦИОМ, проводившие социологический опрос на тему того, как соотечественники относятся к приметам, пришельцам из потустороннего мира и прочим явлениям из категории "непознанного".

Результаты работы были размещены на сайте Центра 2 июля.

Оказывается, в нашей стране в этих вопросах стало больше скептиков.

Например, меньше людей теперь доверяет лечению гипнозом - 22% (41% в 2015 г. и 63% в 1990 г).

Поучаствовать в "сеансах связи с загробным миром" согласились бы 13% респондентов (16% - в 2017г).

В "летающие тарелки" и пришельцев верят лишь 20% граждан (в 2015 г. таких было 25%)

Еще 2 года назад 48% жителей страны верили в колдовство и порчу. Сегодня - 31%, из них 36% - женщины.

Меньше доверия стало и к приметам: в 2015 г. - 50%, в 2000 г. - 57, а сегодня - 33%. Не воспринимают их всерьез 44% людей; в 2015-ом таковых было на 2% больше.

Теряют своих клиентов и астрологи. Если два года назад их прогнозам верили 33% людей, то сегодня - 15%.

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Фото: ivanteevka-online.ru