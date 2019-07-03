Как следует из недавно опубликованных результатов исследования, проведенного американскими учеными, негатив, переживаемый в раннем детстве, влияет на развитие человека.

Есть ли подобные данные у специалистов в нашей стране? С этим вопросом корреспондент GT обратился к психологу, координатору центра «Теплый дом» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елене Андреевой.

- Негатив, переживаемый в раннем детстве, влияет на развитие человека потом уже во взрослом состоянии. Хотелось бы ваше мнение узнать.

- Вообще это, конечно, похоже на правду. Я читала про то, что есть связь между ранними детскими травмами и нарушением привязанности с тем, как растет человек, как он адаптируется в жизни, как строит отношения. И, в том числе, как он переживает стрессы.

Это не самый благополучный вариант получается, когда у ребенка в детстве было много психотравм. По нашему опыту работы в приюте очень часто к нам попадают женщины с детьми, у которых было собственное не очень благополучное детство, то есть тоже были какие-то сложности. Именно у мам. Получается, что очень часто у них нарушены отношения со своими мамами. С бабушками наших детей. Такая история практически у каждой.

- Это такая цепочка идет: у мамы были плохие отношения в семье, она рожает ребенка и у нее тоже проблемы происходят?

- Да. И очень часто получается, что нет позитивного опыта родительства, нет позитивного детства и, как следствие, нет возможности позитивного родительства. И с этим мы работаем, пытаемся прервать эту цепочку.

- Можно это как-то скорректировать?

- Конечно. Есть много разных программ, если говорить про детей. И «Зрелое родительство». Существует терапия привязанности. С этим нужно работать. Понятно, что это сложно, но все не безнадежно.

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