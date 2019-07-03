Эффект дезинформации и ложные воспоминания

«На воспоминания очень легко влиять», - заявляет психолог Элизабет Лофтус. Она вместе со своими коллегами провела исследование на предмет того, какие факторы влияют на человеческую память.

Им удалось выяснить, что далеко не последнее место занимает среди них эффект дезинформации.

«Эффект дезинформации» возникает, если вопросы, задаваемые после того, как человек стал свидетелем события, содержат вводящую в заблуждение информацию, то он может исказить память о событии. (прим. ред. GT)

Оказывается, любой, даже очень маленький, незначительный на первый взгляд, ложный факт, сообщенный после события, может сформировать неточные воспоминания, а в некоторых случаях даже ложные.

По мнению ученых группы профессора Лофтус, это вызывает опасения по поводу надежности памяти, особенно в случае воспоминаний очевидцев, используемых для определения уголовной вины.

Исследования

В ходе эксперимента участникам показали видеозапись дорожно-транспортного происшествия. После просмотра клипа им был задан ряд вопросов о том, что они наблюдали, в той же форме, как сотрудники полиции, следователи по несчастным случаям и адвокаты обычно расспрашивают очевидцев.

Например, один из вопросов заключался в следующем: "как быстро двигались машины, когда одна ударила другую?» В некоторых случаях, однако, были сделаны тонкие изменения; вместо этого участников спросили: «как быстро ехал автомобиль, разбивший другой»?

Исследователи обнаружили, что простое использование слова "разбил" вместо "ударил" может изменить то, как участники помнили аварию.

Через неделю испытуемым снова задали ряд вопросов, в том числе " вы видели битое стекло?"

Большинство участников правильно ответили "нет", но те, кому задавался ранее вопрос про "разбитую" машину, были уверены, что действительно видели битое стекло.

Как такое незначительное изменение в формулировке может привести к таким разным воспоминаниям об одном и том же видеоклипе? Эксперты предполагают, что это пример дезинформационного эффекта в действии.

Всего одно слово врезается в память и способствует формированию ложных воспоминаний.

Почему происходит эффект дезинформации

Так почему же происходит эффект дезинформации? Есть 2 теории:

1. исходная и вводящая в заблуждение информация,полученная позже, смешиваются в памяти.

2. вводящая в заблуждение информация фактически перезаписывает исходную память о событии.

Проще говоря, если обсуждать события с другими свидетелями, то сведения, полученные от них, мозг запомнит, как более «свежие», и они «отодвинут» собственные воспоминания так далеко, что «доставать» их при необходимости будет весьма затруднительно. И без специалиста практически невозможно.

«А поскольку в обычной жизни «заморачиваться» с этим никто не будет, - подчеркивает Лофтус, - то полагаться на показания очевидцев целиком и полностью нецелесообразно. Если, конечно, есть цель -установить истину».

Как избежать ошибок из-за эффекта дезинформации

Чтобы предотвратить вмешательство информации и событий, ведущих к измененным или даже ложным воспоминаниям, нужно постараться записать все, чему вы стали свидетелем (например, наговорить на диктофон) - это одна из стратегий, которая может помочь минимизировать последствия.

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