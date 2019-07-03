Дети, родившиеся раньше срока, более других подвержены социальной изоляции

Социальная изоляция может быть следствием того, что человек появился на свет раньше срока (т.е. недошенным). К такому выводу пришли британские ученые из университета Уорвика.

В ходе своего исследования ученые проанализировали жизнь 200 появившихся на свет недоношенными жителей Южной Баварии (Германия).

Профессор Дитер Вольке, руководивший работой, отмечает в своем итоговом докладе, что аутистичные черты характера, интроверсия и неспособность принимать ответственность за свои решения в большинстве случаев свойственны людям, родившимся до срока. Именно эти качества и становятся в большинстве случаев причиной социальной изоляции, проблем в общении со сверстниками, друзьями и коллегами.

Как объяснить это открытие с точки зрения нейрофизиологии, ученым еще предстоит выяснить.

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