Как повысить гибкость мышления ребенка

Типичный ребенок играет много ролей: друг, сосед, сын или дочь. Простое напоминание детям об этом факте может привести к проявлению большей гибкости мышления. К такому выводу пришли ученые университета Дьюка.

"Это одно из первых исследований по напоминанию детям об их многогранности, -сказала ведущий автор Сара Гейтер, доцент кафедры психологии и нейробиологии. - Такие напоминания повышают их навыки решения проблем за счет простого переключения мышления».

В серии экспериментов Гейтер и ее коллеги работали с 196 детьми в возрасте 6 и 7 лет, которые были поделены на 2 группы.

Первой напомнили, что они по жизни играют разные роли, такие как сын, дочь, читатель, брат, сосед, помощник и т.д. Второй группе детей просто предлагали выполнять различные задания.

Дети, которым напоминали об их различных личностях, демонстрировали более сильные навыки решения проблем и творческого мышления. Так, когда им показывали фотографии медведя, смотрящего на заполненный медом улей высоко на дереве, у них были более творческие идеи о том, как медведь может получить мед. Например, перевернуть чашу, чтобы она стала табуреткой. Другими словами, они увидели новое применение чаши.

Дети, которым напоминали об их многочисленных ролях, также проявляли более гибкое мышление в отношении социальных групп. Когда их попросили классифицировать разные фотографии лиц, они предложили много способов сделать это. Например, они идентифицировали улыбающиеся лица по сравнению с неулыбчивыми и старые по сравнению с молодыми. Другие дети, между тем, в основном группировали лица людей по расе и полу.

«Полученные нами результаты помогают определить способы развития гибкого, инклюзивного мышления для молодежи. Поэтому особенно внимание на них стоит обратить родителям и учителям», - говорит Гейтер.

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Фото: medicalxpress.com