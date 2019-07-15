Красота помогает девушкам учиться: к такому выводу пришли психологи

Достаточно давно известный феномен, который до сих пор считался научно не обоснованным, заинтересовал коллектив ученых из США. «Правда ли, что красивым студенткам легче получить высокие баллы?», - задумались Рэй Эрнандес-Хулиан и Кристина Петерс. И результаты удивляют - внешность и оценки действительно оказались взаимосвязаны.

Красота правит миром

Для тестов ученые собрали базу из фотографий 6777 студенток разных годов обучения (2006 - 2011). А затем группа добровольцев оценила красоту каждого фото по десятибалльной шкале. Ученым осталось сопоставить баллы за красоту и показатели студенток во время учебы. И в итоге чем выше добровольцы оценивали красоту девушки, тем лучше она училась, в то время как девушки с посредственной внешностью учились хуже.

Интересно, что большинство преподавателей отрицают такую корреляцию, однако факт остается фактом, причем работает схема только для девушек. Для студентов-парней внешность и оценки оказались вообще не связаны, а вот для девушек они напрямую коррелировали вне зависимости от того, преподавали предмет женщины или мужчины.

Родись красивым - отучись счастливым?

Ученые в своем отчетном докладе подчеркивают, что разница в оценках в большей степени обусловлена более низкими баллами у студенток со средней и плохой внешностью, чем высокими у девушек с хорошей. Если разделить студенток по красоте на три группы (непривлекательные, средней привлекательности, привлекательные), то непривлекательные получат оценки на 0,067 балла ниже, чем в среднем на курсе.

Далее ученые решили разобраться - только ли красота влияет на оценки? Вдруг красивые девушки просто лучше учатся? В новом эксперименте специалистам помог сервис Metro State, который позволяет посещать онлайн-курсы. И выяснился интересный факт: в онлайн-образовании разница для всех трех групп студенток исчезла. Так что существует некий фактор, работающий только в «оффлайне» и буквально заставляющий преподавателей лучше оценивать красивых студенток. Какой это фактор, всем понятно.

Эрнандес-Хулиан прокомментировал итоги исследований, назвав их «тревожными». «Неужели сегодня профессора на самом деле вкладывают больше усилий в обучение красивых студенток, помогая им лучше учиться и получать более высокие баллы? Или при одинаковых показателях они предпочитают «вознаграждать» красоту? Вероятно, на оценки влияет и то, и то. И нужны инструменты для устранения такой предвзятости, они будут очень полезны в колледжах и университетах», - рассказал ученый.

Читайте также: Как научиться красиво гворить

Фото: 5ka.biz