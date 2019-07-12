Кто сегодня верит в экстрасенсов

Не секрет, что даже в развитом современном мире остаются люди, верящие в колдунов, экстрасенсов и магию. Причем зачастую это жители мегаполисов, оснащенных по последнему слову техники - к примеру, только в США более 42% населения верит в существование экстрасенсорных способностей. Но есть ли какие-то отличительные признаки, объединяющие таких людей? В статье для журнала «Память и сознание» Стивен Дж. Грей и Дэвид А. Галло отвечают на этот вопрос.

Логика - слабая сторона фанатов паранормального?

Для эксперимента ученые, представляющие Чикагский университет, изучали психологию верящих в аномальное людей. Для этого они пригласили в добровольцы 2000 человек, из которых выделили три группы по 150 человек в каждой - у всех представителей групп был примерно одинаковый уровень образованности.

Затем все 2000 человек прошли тесты, в ходе которых определялись их способности к решению различных задач. В основном тестировались память, аналитические способности и восприимчивость. Например, участникам пытались внушить ложные воспоминания о детстве - и уровень внушаемости оказался примерно одинаковым, то есть вера в экстрасенсов на нее не влияла.

Однако значительная разница была обнаружена учеными на тестах, связанных со способностью анализировать данные. В целом скептически настроенные по отношению к паранормальному люди лучше решали задачи, завязанные на логике, чем верящие в экстрасенсов. При этом разница нашлась в большинстве результатов логических задач разного плана.

Вывод ученых: разница между верящими и не верящими в паранормальное состоит в способности к анализу окружающего мира и объективности при оценке собственного опыта. Однако есть и другая важная деталь - около 70% верящих в экстрасенсов отметили, что друзья или семья также в них верят. Другими словами - окружение играет в этой сфере значительную роль.

Мнение ученых: мы мыслим немного по-разному

«Наши исследования показали множество интересных взаимосвязей. Например, верящие в паранормальное люди склонны связывать события, которые не связаны, идти на компромисс между аналитическими и интуитивными подходами и несколько специфически мыслить при решении когнитивных задач. В целом, несмотря на схожий уровень развития мыслительных навыков, верящие в экстрасенсов хуже оценивают и анализируют информацию и происходящем вокруг и свой опыт.

Развитие веры в неопознанное происходит как из-за вышеуказанных причин, так и из-за социокультурных факторов: например, если человек рос в окружении людей, среди которых культивировалась такая вера. В будущем мы планируем более серьезно изучить причины формирования данных убеждений», - рассказывают авторы в аннотации к материалу.

Читайте также: Русалки на ветвях сидят

Фото: p1atinum.ru