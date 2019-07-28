Почему вокруг много черствых людей

На видеохостинге YouTube весьма популярны ролики под общим сюжетом «Какие нас окружают черствые люди». В них авторы притворяются, что почувствовали себя нехорошо, и снимают реакцию прохожих на видео. Данная проблема свойственна жителям как мегаполисов, так и небольших городов: к примеру, в США при возникновении на улице инфаркта только 29% больных получили помощь. Что показали последние исследования социологов на большой выборке данных? Неужели мы и правда такие бесчувственные?

Как дела в США?

Эрин Йорк и Алекс Керрит, сотрудники Корнелльского Университета (Нью-Йорк), работают над данным социологическим вопросом достаточно давно. В 2016 году они провели масштабный анализ данных: благодаря доступу к Национальной системе неотложной медицинской помощи им удалось отследить 22 487 случаев, при которых пациентам с самыми разными заболеваниями становилось плохо на улице. Система содержала и данные о том, помогали ли им прохожие, причем засчитывались не только медицинские приемы помощи, но и вещи вроде укрывания человека для защиты от холода или остановка и сигналы водителям о человеке на дороге. Все случаи не были как-либо связаны с авариями на транспорте.

Согласно подсчетам, только 2,57% больных получили хоть какую-то помощь от прохожих, то есть 1 из 39 человек. При этом цифра сильно зависит от благополучия региона, в котором произошло ЧП: чем ниже доходы и уровень образования местных жителей, тем реже они оказывают помощь. Хуже всего пришлось чернокожим больным: лишь 1,8% из них дождались поддержки.

А что в России?

Россия также входит в число стран, где люди не особо жаждут помогать прохожим. Это свидетельствует о глубоком кризисе отношений между людьми в обществе, уверен культуролог Вадим Завадский.

«Сегодня, к сожалению, для формирования недоверия есть все объективные причины. Чаще всего к нам обращаются мошенники, которые собирают деньги якобы на «лечение» или «билет до дома». Вариантов огромное количество. И если человек один-два раза попадается на их удочку, то становится уверен в том, что помощь может как минимум оставить без кошелька - или привести к еще более негативным последствиям. К тому же данная ситуация усугубляется и недоверием к органам власти - причем тоже небезосновательным.

Приведу пример. Как-то я увидел на улице лежащую женщину, внимания на нее никто не обращал. Я попробовал ее поднять, позвонил в скорую. Но на месте в итоге первыми оказались сотрудники полиции, которые попросили вывернуть карманы и открыть сумку, чтобы убедиться, что я ничего не украл, изображая «помощь». Если человек получит такую «благодарность», в следующий раз он в такой ситуации оказаться не захочет».

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Фото: obozrevatel.com