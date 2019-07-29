Удаленные сотрудники работают продуктивнее

По данным компании HeadHunter, из примерно 31% опрошенных сотрудников, которые уже работают удаленно, 17% числятся в штате компаний и лишь 14% занимаются фрилансом. Говоря простым языком - работодатели начинают понимать выгоды «удаленки». Специалисты HR-компании TINYpulse провели исследование и выяснили, чем же конкретно удаленная работа выгоднее офисной и как себя ощущают сами сотрудники на обоих «фронтах».

«Удаленщики» довольны и продуктивны

Специалисты TINYpulse опросили более 200 000 удаленных работников, а также 500 менеджеров, работающих в офисах. Всем добровольцам нужно было заполнить анкеты, в которых основной упор делался на оценку ощущений от работы и отношения с коллегами.

Первый и логичный результат - те, кто работает удаленно, оценили уровень удовольствия от работы на 8,1 из 10, а те, кто работает в офисах - на 7,42. И это не просто их мнение: согласно отчетам, продуктивность у «удаленщиков» составляет 7,75 из 10, тогда как у их коллег из офисов - лишь 6,69. Но есть и минус - проблемы в контактах с коллегами. Логично, что часто видящиеся люди из офисов набрали 8,47 балла, тогда как «удаленщики» оценили свои отношения с коллегами на 7,88.

Интересно, что чем дольше человек работает вне офиса, тем выше он ценит свой труд. У 91% специалистов, работающих удаленно, повысилась личная продуктивность, при этом даже график без выходных и с меньшим количеством рабочих часов в день их не смущает.

Структура «удаленки»: кто в авангарде?

Для оценки наиболее популярных у любителей удаленной работы профессий снова обратимся к данным HeadHunter. Итак, самые популярные профессии для работы удаленно в РФ:

маркетологи, PR-менеджеры (24%);

IT-специалисты (22%);

бухгалтеры (20%).

Интересно, что если брать фриланс (то есть работу вне штата), набор профессий кардинально поменяется:

специалисты по искусству, масс-медиа - журналисты, дизайнеры, фотографы и прочие (47%);

маркетологи (32%);

юристы (28%).

Из безусловных плюсов удаленной работы сотрудники отмечают возможность самостоятельно планировать рабочий график, экономию денежных средств и возможность работать из разных регионов. А вот к минусам опрошенные отнесли проблемы с карьерой и нехватку возможности быстро обсудить рабочие проблемы.

Если брать структуру мест для работы, то подавляющее большинство удаленных работников предпочитает свой дом или квартиру (69%), а 24% людей не смогли ответить и выбрали вариант «По-разному». Данная статистика говорит о том, что распространенный на Западе образ удаленного работника, преимущественно работающего в коворкинге или кафе, все еще слабо коррелирует с российской действительностью.

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Фото: 1tmn.ru