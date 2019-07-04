Активная сексуальная жизнь полезна для мужчин с ранней болезнью Паркинсона

Европейские ученые, занимающиеся изучением болезни Паркинсона после очередного проведенного ими исследования, сделали, по их же словам, неожиданное открытие. Они обнаружили, что существует прямая связь между сексуальностью мужчин и течением заболевания.

Специалисты в течение 2 лет наблюдали за 355 пациентами. Как оказалось, качество жизни у сексуально активных мужчин с диагностированной ранней стадией болезни Паркинсона значительно выше, а уровень инвалидности ниже, чем у тех, кто сексом занимается мало или не занимается им совсем.

Сейчас ученые проверяют, есть или подобная связь у страдающих Паркинсоном женщин.

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Фото:turbocenter.ru