Психологи из мичиганского университета после одного из проведенных ими исследований утверждают, что отношения с бывшими любовниками вовсе не обязательно оставлять в прошлом. Напротив, секс с «бывшими» положительно влияет на психологическое состояние человека.

Насколько верно это утверждение, корреспондент GT узнал у известного российского врача - сексолога, психотерапевта, президента организации «Профессионального объединения врачей-сексологов», преподавателя Института психотерапии имени Б.Д. Карвасарского Евгения Кульгавчука.

- Важно определиться с понятиями. Прежде всего, нужно понять, почему закончились отношения. В тех случаях, если человек находит «новую любовь» и счастлив с ней, при этом разочаровавшись в "старой", у большинства людей не возникает желания возвращаться к прошлому. Поскольку в этом просто нет смысла.

Если же люди расстаются на фоне упрёков, оскорблений, то даже в том случае, если они не смогли найти себя в новых отношениях, то, как правило, у них тоже не возникает желания даже видеть друг друга, и уж тем более, вступать в интимные отношения.

А вот если люди на самом деле не расстались, а находятся в некоем вялотекущем кризисе, продолжают испытывать взаимные симпатии, тогда сексуальные отношения могут поддерживаться годами.

Тем не менее, если одна из сторон со временем захочет большего, чем просто встречи по выходным, а вторую половину устраивает только "аренда", то и эти отношения заканчиваются. Кроме всего перечисленного, всегда (и в случаях, о которых идет речь) имеет значение эмоциональная вовлеченность, способность любить, глубина отношений.

Если отношения остаются только на уровне удовлетворения физиологических потребностей, то после их реализации и нет потребности скучать, встречать вместе рассвет, мечтать, строить долговременные планы, рожать и растить детей. У кого нет ожиданий- у того и нет разочарований. Поэтому- каждому своё. От целеполагания зависит и качество, и удовлетворённость отношениями.

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Фото: kulgavchuk.ru