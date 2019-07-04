Американские ученые, проводя исследование влияния никотиновой зависимости на психику людей, пришли к выводу, что люди с проблемами психического здоровья бросают курить примерно в два раза реже, чем те, у кого с психикой все в порядке.

Прокомментировать это заявление мы попросили заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарью Андреевну Халтурину.

- Во-первых, действительно, людям с психическими расстройствами, депрессиями, конечно, сложнее найти какие-то внутренние ресурсы, чтобы еще и преодолеть серьезную зависимость. Ведь воспалительный фон, который создает табакокурение в организме, а также ломка, синдром отмены, синдром отказа, с которыми сталкиваются бросающие курить, провоцируют еще большее развитие депрессивных состояний.

У нас, к сожалению, в России пока еще находится в стадии становления система помощи по отказу от табака.

С одной стороны, действительно вы видите, что в большей степени развивается консультирование, внедряется на уровне поликлиник, личной медицинской помощи. Но сам порядок лечения табачной зависимости у нас еще пока не определен.

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Фото: mednet.ru/sotrudniki