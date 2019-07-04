5 причин мужских измен

Психолог Андрей Зберовский провел опрос и узнал, почему мужчины изменяют. Он проанализировал ответы респондентов и выяснил, что существует 5 основных причин того,что супруг идет налево.

Отказ от интимной близости. Мужчинам, в среднем, секс нужен почти ежедневно. Когда в семье ее нет - он ищет «на стороне».

Поиск моральной поддержки. Завышенные требования со стороны супруги становятся «спусковым механизмом».

Демонстрация социального статуса. Резко выросшие доходы, скачок по карьерной лестнице - и, согласно укоренившемуся в обществе стереотипу, хороший семьянин пускается на поиски юной любовницы. Чтобы продемонстрировать свою успешность.

Культ женской независимости. Когда жена активно строит карьеру, мужчина, не желая мириться с ее независимостью, самоутверждается в объятиях более «женственной» дамы.

Рождение в семье «позднего» ребенка. Внимание женщины полностью концентрируется на малыше, а муж, привыкший быть центром семейного мирка, чувствует себя обделенным.

Читайте также: Что считать изменой, а что нет, выяснял британский психолог

Фото: yandex.ru/images