6 причин женских измен

Психолог Андрей Зберовский, занимающийся изучением проблем, приводящих к супружеской неверности, опросил 3 тысячи женщин, у которых в разное время были «романы на стороне». Проанализировав ответы, он выявил 6 причин, которые «толкают» дам на измену.

42 % женщин считают, что их жизнь в браке скучна. И, мечтая о празднике, отправляются на поиски любовных приключений.

18 % женщин вступают в сексуальные отношения «на стороне» ради карьерного продвижения. Причем, не обязательно, собственного. В некоторых случаях таким образом они «благодарят» начальников своих мужей.

13 % женщин изменяют ради денег и дорогих подарков, на которые у мужа нет средств.

12 % движет желание отомстить.

9 % (в основном это женщины после 35 лет) опрошенных, по их признанию, не хватает секса дома.

А 6 % таким образом хотят найти себе нового мужа.

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Фото: golos.io/ru--zhena