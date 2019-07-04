Бедность затрудняет возможность избежать психических заболеваний

Чем беднее люди, тем выше их шансы на то, что в семье будут иметь место случаи насилия, что они станут участниками социальных конфликтов, столкнутся с безработицей. Все эти факторы, по мнению Грэма Медоуза, руководителя группы австралийских исследователей, занимающейся изучением влияния социальных факторов на жизнь человека, способствуют повышению уровня психологического стресса, который связан с общими психическими расстройствами, такими как депрессия и тревога.

Финансовые трудности были выделены в качестве важного детерминанта психического здоровья студентов и взрослых людей. Больше всего они, как правило, боятся потерять работу. И на этом фоне начинают развиваться психологические расстройства.

Усугубляется положение тем, что недостаток денег не позволяет обращаться за психологической помощью. То есть, чем беднее человек, тем меньше у него возможности получить своевременное лечение.

«В настоящее время социально-экономические группы, находящиеся в неблагоприятном положении, зачастую не получают оптимальной психиатрической помощи», - говорит Энтони Чичелло, соавтор исследования. - «Люди в странах с большим социально-экономическим неравенством чаще имеют слабое психическое здоровье, чем люди в более равноправных обществах».

И пока эта проблема сохраняется, ученые решили проследить, что получают в результате лечения люди из неблагополучных групп с психическими заболеваниями.

Как оказалось, чаще всего, людям с депрессией и другими психическими расстройствами назначаются лекарства. И все. Причем, как свидетельствуют результаты исследования, антидепрессанты сами по себе менее эффективны, чем комбинация антидепрессантов и когнитивно-поведенческой терапии. «Поэтому там, где рекомендуются антидепрессанты, психологическая терапия также должна быть доступна», - настаивает Грэм Медоуз .

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Фото: medicalxpress.com