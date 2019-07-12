Бисексуальность наносит сильный удар по психическому здоровью

Крупнейшее на сегодняшний день исследование бисексуальных людей, проведенное Университетом Ла Троб, изучило, почему бисексуальные люди испытывают более высокие показатели психологического стресса, чем гетеросексуальные и даже гомосексуальные.

Опросив более 2600 бисексуалов по всей Австралии, исследователи выявил существенную связь между плохим психическим здоровьем и тем, что бисексуальные люди

во-первых, под давлением общественного мнения находятся в гетеросексуальных отношениях;

во-вторых, воспринимают свою сексуальность как порок или болезнь;

в - третьи, уверены, что партнер их не ценит.

Научный сотрудник Джулия Тейлор, которая возглавила исследование австралийского исследовательского центра La Trobe в области секса, здоровья и общества, говорит, что исследование является доказательством того, что необходима дополнительная поддержка для улучшения психического здоровья бисексуалов.

"Несмотря на то, что в последние годы все больше внимания уделяется здоровью лесбиянок и геев, по-прежнему сохраняется значительный разрыв в знаниях, конкретно касающихся потребностей людей - бисексуалов. В рамках исследования мы хотели устранить этот пробел и предоставить медицинским работникам больше информации о бисексуальном психическом здоровье. Полученные нами результаты дали уникальное представление о том, через что проходят бисексуальные люди и как это отражается на их психике», - говорит Тейлор.

В ходе исследования были получены достоверные статистические данные, свидетельствующие о плохом психическом здоровье цисгендеров (где их пол соответствует биологическому полу) бисексуальных людей:

Каждый четвертый пытался покончить с собой;

Почти 80 процентов из них считали, что причиняют себе вред или думают о самоубийстве.

Более 60% из них имеют высокий или очень высокий уровень психологических расстройств, а 40% сообщили, что в прошлом страдали депрессией.

Трансгендерные и гендерно-разнообразные бисексуальные люди испытали еще большую нагрузку на психику. Их изучением группа Тейлор уже занялась.

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Фото: steempeak.com/love