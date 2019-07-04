23% молодых чернокожих американок идентифицируют себя как бисексуалы

С 1972 года американские социологи изучали общий социальный обзор, чтобы вовремя заметить социальные изменения в Соединенных Штатах.

Опрос, который проводится раз в пару лет, задает респондентам вопрос об их отношении к различным аспектам: от межрасовых отношений до употребления наркотиков. В 2008 году было начато обследование, включающее вопрос о сексуальной идентичности.

Социологи, изучающие сексуальность, заметили, что все больше и больше женщин сообщают о том, что они бисексуальны. Но в последнем опросе выделилась одна подгруппа: 23% чернокожих женщин в возрастной группе от 18 до 34 лет идентифицированы как бисексуалы. Этот показатель почти в три раза выше, чем десять лет назад.

На основании этого ученые сделали вывод о том, что бисексуальность среди женщин растет.

За 10 лет, в течение которых общий социальный опрос включал вопрос о сексуальной идентичности, показатели идентификации среди геев, лесбиянок и бисексуальных мужчин в США не сильно изменились.

С другой стороны, из всех женщин, которые ответили на опрос 2018, более 1 из 18 были определены как бисексуалы. Десять лет назад, только 1 из 65.

Наиболее резкий сдвиг среди женщин, идентифицирующих себя бисексуально, происходит среди молодежи, отмечают социологи, проводившие исследование. В выборке 2018 года более 1 из 8 женщин в возрасте от 18 до 34 лет были признаны бисексуалами. Молодых бисексуалок было в два раза больше, чем молодых лесбиянок, геев и бисексуалов вместе взятых.

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Фото: medicalxpress.com