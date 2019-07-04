Мужчины - сексисты недооценивают свою силу в романтических отношениях

Гетеросексуальные мужчины с сексистскими наклонностями могут недооценивать важность романтических отношений, что, в свою очередь, приводит к увеличению агрессии по отношению к их партнершам или женам. К такому выводу пришли ученые из Американской психологической ассоциации, после проведения соответствующего исследования.

Результаты работы опубликованы в журнале "Личность и социальная психология".

"Агрессивное поведение может иметь катастрофические последствия для отношений, потому что женщина-партнер с большей вероятностью откажется от них совсем, открыто выразит свое недовольством и станет менее преданной", - сказала Эмили Дж.Кросс из Университета Окленда и ведущий автор исследования. - "Это может укрепить общепринятый стереотип среди мужчин с сексистскими убеждениями, что женщинам нельзя доверять. Отношения вступят в порочный круг."

Кросс и ее соавторы исследовали то, что называют враждебным сексизмом: убеждение, что женщины стремятся контролировать мужчин в романтических отношениях.

"Но даже в хорошо функционирующих парах оба партнера неизбежно зависят друг от друга", -сказала Кросс. - "Этот факт сам по себе уже ограничивает власть человека. Что тяжело принять мужчинам, имеющим сексистские взгляды, потому что они очень обеспокоены потерей власти над партнершей. Именно поэтому такие мужчины проявляют в отношении «своих» женщин агрессию, вплоть до рукоприкладства».

Исследование Кросс и ее коллег включало 1 096 гетеросексуальных мужчин и женщин и состояло из четырех экспериментов.

Все участники находились в серьезных отношениях, 590 из них были парами. В каждом эксперименте мужчины и женщины проходили опросы о своих ежедневных взаимодействиях, оценивали степень проявления сексизма, восприятие автономии, агрессию, влияние поведения или мнений своего партнера, удовлетворенность отношениями и безопасность.

Один из экспериментов включал видеозапись разговора с парами об их самом серьезном конфликте. Другой был сосредоточен исключительно на молодоженах, третий - на родителях. Хотя каждый эксперимент немного отличался, результаты, по словам ученых, были одинаковыми по всем направлениям.

"Мужчины, которые демонстрировали более враждебные сексистские взгляды, чувствовали, что у них меньше власти в отношениях, в то время как их близкие думали иначе. Эти мужчины были более агрессивны по отношению к своим партнерам, критичны или неприятны", - отмечает Кросс.

Она считает, что причиной такого поведения было то, что мужчины пытались восстановить, как им казалось, дисбаланс власти, а не потому, что они хотели больше доминировать над своими партнерами.

"Сексизм возникает из традиционной структуры гендерных ролей, которая социализирует людей, заставляя думать о мужчинах и женщинах по-разному", - сказала Кросс.

Хотя авторы исследования намеренно сосредоточились на людях в романтических отношениях и парах, Кросс и ее коллеги считают, что эти результаты могут быть полезны в других областях, таких как рабочее место, где сексизм может быть вовсе необузданным.

"Если мы сможем уменьшить страх некоторых мужчин потерять власть над своими партнерами, то мы сможем уменьшить агрессивное поведение и, в конечном счете, уменьшить борьбу за власть, которая поддерживает гендерное неравенство," - написано в отчетном докладе.

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Фото: twitter.com/mashable