Местоимения, используемые в речи, выдают стиль поведения

Местоимения, которые человек использует, рассказывая о своих романтических связях, много могут поведать о его истинном отношении к партнеру, уверен Уилл Данлоп, психолог из Калифорнийского университета Риверсайд, ведущий автор исследования.

"Местоимения, которые люди используют, рассказывая о своем предыдущем опыте романтической жизни, дают ключ к их соответствующим стилям привязанности", - говорит Данлоп.

Как правило, стили привязанности представлены бывают 2 видов:

тревога - человек озабочен и боится потерять своего романтического партнера;

избегание - человек чувствует себя некомфортно, приближаясь к своему партнеру, находится в зависимости от него.

Участие в исследовании приняли 1400 человек. Они рассказывали о своем опыте романтических отношений или семейной жизни.

Ученые заметили, что как тревожные, так и избегающие стили привязанности чаще употребляли «Я» и реже - «МЫ». Причем, во второй категории «МЫ» практически совсем не употребляется.

Данлоп предполагает, что способ, которым люди описывают свои романтические переживания, может помочь понять уже на начальном этапе отношений, как человек себя будет в них вести.

"Тревожные и избегающие стили привязанности фиксируют индивидуальные различия в том, как люди думают, чувствуют и ведут себя в романтических отношениях. Спросите нового знакомого о его прошлом романе. И если он будет делать акцент на местоимение «Я», то, скорее всего, он окружит вас гиперзаботой и будет полностью растворен в отношениях», - говорит Уилл Данлоп.

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