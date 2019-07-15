Американские исследователи провели опрос среди женатых пар и узнали, как на долгие годы сохранить страсть в отношениях. Оказывается, основных «секретов» всего два:

регулярно заниматься сексом

Супруги обоих полов считают, что секс обязательно должен быть хотя бы один раз в неделю. И весьма полезно вносить в него элементы разнообразия: будь то новое белье, поза или игрушки из секс- шопа.

избегать просмотра сообщений и писем друг друга.

«Меньше знаешь - лучше спишь» - любая неверно истолкованная мелочь, «обнаруженная» в телефоне супруга способна породить глубокий конфликт. И тогда уж точно будет не до секса.

Помимо этих двух составляющих интимной жизни люди, участвовавшие в опросе, говорили о важности финансовой составляющей и совместного досуга.

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