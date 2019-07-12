Создан тест на синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости можно назвать, не погрешив при этом против истины, чумой 21 века. В разной степени ей страдает подавляющее большинство взрослого населения планеты - свыше 17 миллионов человек.

Симптомы болезни: нарушения сна, головные боли, отсутствие положительных эмоций, мышечные спазмы и упадок сил.

Однако, некоторые клиницисты считают эту болезнь выдумкой, отрицая само ее существование. Аргумент прост: на данный момент (как это ни странно) отсутствует диагностика.

Группа ученых из университета Стэнфорда под руководством Рона Дэвиса объявили об окончании разработки медицинского теста, позволяющего определить наличие синдрома хронической усталости.

«Эта болезнь развивается у тех, кто живет в постоянном напряжении, в режиме ЧС. У них нервная система не выдерживает нагрузки и ее "заклинивает». Как следствие, возникают воспалительные процессы во всем организме», - говорит Дэвис.

Его группа к моменту начала работы над созданием теста систематизировала внешние признаки развития синдрома хронической усталости. Кроме этого, им удалось установить, что нервные клетки, пораженные болезнью, имеют определенный набора молекул, который ухудшает реакции на стресс. Зато дает толчок повышению концентрации соли в крови.

Именно это знание и стало основой для теста на синдром хронической усталости: чем выше параметры соли, тем выше вероятность болезни.

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