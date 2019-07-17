Как социальные сети влияют на отношения

Социальные сети - неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Но как влияет их использование на развитие отношений? Психологи бьют тревогу - для многих пар, особенно только начинающих встречаться, слишком частое использование соцсетей опасно. Почему - расскажет Челена Голдман, автор статей для cheatsheet.com.

Проблема 1: соцсети мешают общению

Парадоксально, но факт - социальные сети не дают нам общаться. На первых этапах построения отношений очень важен личный контакт, общение напрямую, а не через мессенджеры. По данным портала Techspirited.com, люди зачастую настолько погружены в мир социальных сетей, что перестают общаться друг с другом.

Из-за этого эффекта возникает еще одна проблема - становится трудно проводить время вместе. «Если ваша половинка постоянно заходит в соцсети, чтобы посмотреть, как там дела у других людей, это становится серьезной помехой в общении», - уточняет Techspirited.com.

Проблема 2: соцсети стимулируют подозрительность

Конечно, можно просто дать своему партнеру доступы к профилям в соцсетях, а делиться информацией - хороший тон. Однако представители Comparitech.com как-то раз провели исследование и выявили печальную статистику: 52% опрошенных сказали, что читают сообщения своего партнера без его ведома. Если «половинки» этих людей узнают про такое, доверие в паре будет подорвано - и на его место придет подозрительность и желание скрыть данные, которые в ином случае никого бы не заинтересовали.

Проблема 3: соцсети «отключают» нас от реального мира

Представители издания mydomaine.com уточняют, что проблема характерна для людей с обилием профилей в разных сетях. Переключаясь между ними, они не замечают сначала мелочи, а потом и важные аспекты жизни, и в начале отношений, когда нужно получше узнать свою «половинку», такой подход может дорого стоить.

Также возникает проблемы и у любителей селфи. Если ваша половинка заметит, что вы фотографируетесь вместе только ради фотографии, а не для запечатления момента или воспоминаний, она поймет, что вам важнее собственный имидж, чем отношения.

Проблема 4: соцсети выносят личное на публику

В первую очередь соцсеть - средство обмена информацией, и многие пользователи и дня не могут прожить без выкладывания постов. Если один из партнеров постоянно публикует истории об отношениях, сопровождая их фотографиями и видео, у другого такая публичность может вызвать негатив. Специалист по коммуникациям Лесли Шор уточняет - важно знать меру. «Не нужно делать вашу личную жизнь достоянием публики. Такие вещи, как сплетни или информация о том, кто, что и кому дарит лучше оставить при себе», - говорит Шор.

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Фото: obozrevatel.com