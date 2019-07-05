Почему иногда бесполезно бороться с соблазнами

Эксперимент психологов из Сиднея показал, почему бывает так сложно отвлечь наше внимание от сигналов извне, которые могут привести к «неправильному» поведению. Такому, например, как пить алкоголь или есть «нездоровую» пищу.

Вы наверняка не раз пытались держаться подальше от фаст-фуда, но вам было сложно игнорировать сигналы, которые представляют его доступность: повсеместная реклама, запах от киоска, мимо которого идете?

Если вы напряжены, устали или иным образом напрягаете свой мозг, то вам пройти мимо «завлекательных» сигналов кажется практически невозможным. Ведь доступность продукта воспринимается на подсознательном уровне чем-то вроде вознаграждения «за все страдания сразу».

"К моменту начала эксперимента мы знали, что участникам трудно игнорировать сигналы, которые сигнализируют о получении награды, - говорит ведущий исследования доктор Поппи Уотсон. - Наша цель в данном случае была - понять, как научиться это делать. И как контролировать процесс, установить над ним исполнительный контроль».

Исполнительный контроль - это термин для всех когнитивных процессов, которые позволяют нам уделять внимание, организовывать нашу жизнь, фокусировать и регулировать наши эмоции. - прим. GT.

В ходе эксперимента участники смотрели на экран, на котором изображались различные геометрические формы, включая красочный круг. Им сказали, что они могли бы заработать деньги, если бы нашли и посмотрели на ромбовидную форму, но, если бы они посмотрели на цветной круг-дистрактор-они не получили бы ничего.

Чтобы точно знать, куда именно смотрит испытуемый, ученые применяли технику отслеживания глаз.

"Чтобы манипулировать способностью участников контролировать свои ресурсы внимания, мы попросили их выполнить эту задачу как в простых условия, так и с дополнительной нагрузкой, - говорит доктор Уотсон. - Например, не только найти нужную фигуру, но и запомнить цифровой ряд на том же экране».

"Участникам исследования было очень трудно удержаться от того, чтобы не посмотреть на «легкодоступные сигналы» -цветные круги, -даже если им платили, при удачной попытке игнорирования их", - говорит Уотсон. (цветные круги - это как сигналы фастфуда, - прим.GT)

Полученные учеными результаты показывают, что людям необходим полный доступ к процессам когнитивного контроля, чтобы попытаться подавить нежелательные сигналы вознаграждения в окружающей среде. Проще говоря, чем сильнее «загружен» мозг, тем проще мы поддаемся соблазнам, сулящим «вознаграждение».

"Это особенно актуально для обстоятельств, когда люди пытаются игнорировать сигналы и улучшить свое поведение, например, потребляя меньше алкоголя или фаст-фуда", - говорит доктор Уотсон.

Именно поэту бессмысленно садиться на диету или начинать избавляться от зависимости (например, бросать курить) если вы находитесь в состоянии стресса или хронической усталости.

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Фото: medicalxpress.com