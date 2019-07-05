Регулировать эмоции проще в кругу уравновешенных людей

О том, что эмоции нужно проявлять, давать им выход и уж ни в коем случае не подавлять, услышать сегодня можно часто.

Как правило, этой рекомендацией охотно пользуются люди по натуре неуравновешенные, которые не умею держать себя в руках или не считают нужным этого делать. Мотив их эмоционального поведения понятен бывает даже неспециалистам.

Сложнее обстоит дело с теми, кто, в общем-то уравновешен. Однако, время от времени проявляет (и испытывает) эмоции, в повседневной жизни ему мало свойственные. Почему так происходит?

Ответ на этот вопрос искала команда психологов из университета Стенфорда. Ученые привлекли 107 добровольцев и с их помощью рассмотрели, как у человека формируется гнев. В качестве «условий задачи» были взяты спорные политические события.

Испытуемым показывали фото и видео событий, которые, в принципе, могут вызвать гневную реакцию: люди жгут государственный флаг, по городской улице проходит факельное шествие нацистов, надзиратели, издевающиеся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке и т.п.

Демонстрация изображений сопровождалась подробными комментариями на тему того, какие эмоции испытывали другие люди, посмотревшие эти кадры ранее.

Из наблюдаемой реакции участников эксперимента ученые сделали вывод, что люди «заражаются» теми эмоциям, которые в данный момент хотят испытывать, наблюдая за происходящим.

Например, некоторые испытуемые, просматривая предложенные кадры, оставались невозмутимыми, если у них внутри не было потребности испытывать гнев. Не менялось их настроение и после того, как они прослушали комментарии. И, наоборот, те люди, у которых потребность гневаться была актуальной, с готовностью именно эту эмоцию и выплескивали.

К слову, участники, которые гневались, были в три раза более подвержены влиянию других разозленных людей, чем спокойные участники эксперимента.

Амит Голденберг, ведущий автор исследования, отмечает, что тем, кто хочет контролировать свои эмоции, нужно, в первую очередь, внимательно присмотреться к своему окружению и постараться избегать людей разозленных, предпочитать им спокойных и довольных.

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Фото: city-sochi.ru