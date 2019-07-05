Лечение апноэ сна может облегчить симптомы депрессии

Большое австралийское исследование обнаружило, что медицинское вмешательство при обструктивном апноэ сна (храп с кратковременной остановкой дыхания) может облегчить симптомы депрессии у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Участники эксперимента были набраны из более чем 80 клинических центров в Китае, Австралии, Новой Зеландии, Индии, США, Испании и Бразилии. Это были пожилые мужчины, все они имели лишний вес, храпели во сне.

Все они прошли лечение, направленное на избавление от храпа и апноэ. В результате специалисты отметили снижение у всех испытуемых уровня синдромов депрессии.

«Положительный эффект проявлялся в разные сроки - от 1 до 6 месяцев - и сохранялся в течение всех 4 лет, которые пациенты продолжали наблюдаться у специалистов», - говорит ведущий автор исследования Данни Чжэн.

«Таким образом, - резюмируют свою работу ученые, - нам удалось обнаружить еще один фактор влияния на депрессивные состояния. И, соответственно, новый способ избавления от них».

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Фото: psychcentral.com