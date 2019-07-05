Чего на самом деле хотят дети в больнице?

Что важнее для детей, находящихся в больнице? Новое исследование показало, что два самых сильных желания госпитализированных детей - чувствовать себя в безопасности и спать по ночам.

Исследователя от школы Эдит Коуэн медицинского Австралии провели исследование психологического состояния маленьких пациентов. Они оценили 193 детей школьного возраста в педиатрических учреждениях Австралии и Новой Зеландии.

Ведущий исследователь Манди Фостер говорит, что их работа заполняет пробел в нашем понимании того, как дети чувствуют себя в больницах.

"Исторически литература о потребностях и опыте детей в медицинских учреждениях была в значительной степени ограничена опросами, выполненными взрослыми, отвечающими за детей, - сказала Фостер. - Насколько нам известно, не было доступно ни одного инструмента для оценки восприятия потребностей детей школьного возраста во время пребывания в больнице. Будучи взрослыми, мы часто делаем предположения о потребностях и желаниях детей, но больницы могут быть страшной и незнакомой средой для них, и мы не должны быть уверены, что знаем, как они себя там чувствуют. Пока они сами не расскажут об этом".

Фостер отмечает, что потребности детей часто взаимосвязаны с потребностями их родителей, поэтому, если родители чувствуют себя информированными, ценят докторов, доверяют им, то их дети, скорее всего, чувствуют себя расслабленными и спокойными.

Согласно полученным в результате исследования данным, дети, болея, хотят:

знать, что они в безопасности и за ними будут присматривать;

выспаться ночью;

врачи и медсестры были внимательны и добры;

чтобы родители могли пойти куда-нибудь поесть;

чтобы мама, папа или семья заботились о них.

" С точки зрения ребенка, чувствовать себя в безопасности означает, что мама и папа здесь, чтобы заботиться обо мне, улыбающиеся медсестры, особое время, проведенное со мной, просто разговаривая, не лечить, а просто время, чтобы побыть вместе", - подчеркивает Манди Фостер.

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Фото: psychcentral.com