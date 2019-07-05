В случайных отношениях пользы больше, чем вреда

Когда вы говорите: "случайные отношения" - что приходит вам на ум? Может быть, встреча на одну ночь, или неожиданно приобретенные друзья? Случайные знакомства?

Являются ли эти типы отношений одинаковыми, или они несколько отличаются? Изучению случайных отношений посвящено новое исследование канадских ученых. В работе были задействованы четыре группы по 23 участника в каждой. Возраст респондентов - от 18 до 24 лет.

Как оказалось, случайные отношения завязываются и продолжаются (в некоторых случаях) по разным сценариям. Это может быть, условно говоря:

встреча на ночь

веселая компания

«шапошные» приятели

возможные друзья

«Как вы можете видеть, феномен случайных отношений в том, что они не так просты или даже примитивны, как многие привыкли считать», - говорят исследователи.

Зачем вообще вступать в случайные отношения?

Проводившие исследование психологи отмечают, во-первых, что случайные отношения чаще случаются в некоторые периоды жизни. Например, у студентов большая часть из них касается университетских контактов. Студенты отмечают, что у них нет ни времени, ни желания, ни сил на развитие долгосрочных отношений.

Во-вторых, для молодежи это способ удовлетворения сексуальных, интимных, дружеских потребностей, не требующий вложения большого количества сил или эмоций.

Участники также отметили и несколько "неприятных" моментов: вероятность безответного чувства, возможные сожаления из-за совершенной ошибки. Тем не менее, исследователи отмечают, что хорошая коммуникация может смягчить эти проблемы.

Случайные отношения нормальны

«В контексте молодой взрослой жизни - университетской и начала карьеры - случайные отношения могут быть отличным способом исследовать различные виды сексуальной активности, тесно взаимодействовать с другими без требований долгосрочного партнерства, снимать стресс и развивать социальный круг», - написано в отчетном докладе ученых.

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Фото: kudago.com